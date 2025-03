Ukraine: coup de fil Trump-Poutine, Macron s'active pour s'asseoir à la table des négociations

Tout faire pour que les Européens ne restent pas les spectateurs d'une négociation vitale pour eux : c'est l'objectif poursuivi par Emmanuel Macron, multipliant les tentatives pour jouer un rôle et soutenir l'Ukraine. Le président français a réuni à Paris les chefs d'état-major des pays de l'Otan – exception faite des États-Unis, préparé un plan de paix avec le chef du gouvernement britannique et prévoit de rencontrer, ce 18 mars, le futur chancelier Merz à l'occasion d'un déplacement à Berlin, après avoir accueilli la veille le nouveau Premier ministre canadien à l'Élysée.



Pas de temps mort dans l'agenda présidentiel et un discours toujours plus ferme face à Vladimir Poutine qui n'a pas, selon lui, à « accepter ou pas » la présence de forces alliées en Ukraine. Une manière de prendre position sur l'une des questions les plus sensibles de la négociation sur un cessez-le-feu : l'éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine pour garantir le respect d'un éventuel accord et inciter Donald Trump à ne pas céder à Vladimir Poutine.



Un parlementaire Renaissance estime que le président est celui qui « incarne l'Europe » dans cette période. Une position qui améliore son image sur la scène nationale : sa cote de popularité progresse, sans pour autant lui permettre de peser directement dans la négociation sur l'Ukraine.