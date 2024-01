Ukraine: révélations sur une nouvelle affaire de détournement de fonds dans un achat d'armes

La malversation s'est produite en août 2022, six mois après l'invasion russe du pays, dans le cadre de l'achat à l'étranger de 100.000 obus de mortier qui n'ont jamais été livrés, selon un communiqué du SBU diffusé dans la nuit de samedi à dimanche.



Les fonds (1,5 milliard de hrvynias) avaient en réalité été détournés par des responsables du ministère de la Défense et de la société Lviv Arsenal, mandatée pour l'achat, avec la complicité d'une société étrangère, selon cette source. « Un haut responsable du ministère de la Défense et son prédécesseur, le dirigeant et le responsable commercial d'une société ukrainienne ainsi que le représentant d'une société étrangère se sont vu notifier un 'avis de suspicion' », a précisé le parquet général.



L'un des suspects se trouve en détention après avoir été arrêté « lors d'une tentative de quitter l'Ukraine », a indiqué le SBU. L'enquête a été menée en coopération avec le ministère de la Défense, ont souligné le SBU et le parquet.



Plusieurs affaires de corruption ont émergé en Ukraine depuis le déclenchement de la guerre en février 2022, notamment au sein de ce ministère. En août 2023, le président Volodymyr Zelensky avait limogé tous les responsables régionaux en charge du recrutement militaire, en raison d'exemptions accordées contre rémunération. Et en janvier 2023, cinq gouverneurs régionaux, quatre vice-ministres et deux responsables d'une agence gouvernementale ont été démis de leurs fonctions mardi, en plus du chef adjoint de l'administration présidentielle et du procureur général adjoint après les révélations d'affaires de corruption. Des scandales sans précédent depuis que la guerre a éclaté.



En septembre, Roustem Oumerov a pris la succession d'Oleksiy Reznikov au poste de ministre de la Défense. Ce dernier a présenté sa démission, car il était notamment au cœur d'un scandale de corruption autour d'un contrat portant sur les fournitures de l'armée signé avec une entreprise turque.