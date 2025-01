Ukraine: un mort et quatre blessés dans une frappe russe sur la région de Kiev

Une personne a été tuée vendredi et quatre autres blessées dans une attaque de drones russe sur la région de Kiev, en périphérie de la capitale ukrainienne, selon les autorités locales. «Une personne a été tuée et quatre blessées lors d'une attaque aérienne ennemie sur la région de Kiev», a indiqué Mikola Kalachnik, gouverneur par intérim de la région. La victime, «un chauffeur de camion», a été mortellement touché par les fragments d'un drone abattu par la défense antiaérienne ukrainienne, selon cette même source. Ailleurs dans la région, quatre personnes ont été blessées par la chute de débris de drones, qui sont notamment tombés sur une maison, a ajouté le gouverneur. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 93 drones au total ont été tirés par la Russie au cours de la nuit. Parmi eux, 60 drones d'attaque ont été abattus, et 26 leurres neutralisés.