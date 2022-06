Un Bureau d’accueil d’orientation et de suivi des migrants de retour ouvert à Kédougou

Un Bureau d’accueil d’orientation et de suivi des migrants de retour et de candidats à l’émigration irrégulière a été inauguré lundi à Kédougou, dans le Sud-Est du Sénégal.



La mise en service de cette structure destinée aux migrants de retour et aux potentiels migrants souhaitant s’informer sur des possibilités de financement et de formation est à l’initiative de la Direction générale d’appui aux Sénégalais de l’extérieur.



« La question relative à la migration est transversale et touche plusieurs directions et services à travers des dispositifs que l’Etat a mis en place pour accompagner les migrants de retour et les potentiels migrants », a souligné Amadou François Gaye, le responsable de cette direction.



Intervenant lors de la cérémonie d’inauguration, il a notamment invité les migrants de retour de « s’investir » dans des activités génératrices de revenus comme l’agriculture et l’aquaculture, insistant sur le fait que dans cette partie du pays « la pluviométrie est abondante ».