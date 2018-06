Un Sénégalais tué cette nuit par balle en Italie : HSF soupçonne un crime racial

Un ressortissant sénégalais de 54 ans du nom de ASSANE DIALLO a été exécuté de 5 Balles hier aux environs de 1h 30 du matin à CORSICO (province de milan )

D'après les premières informations recueillies chez la femme de la victime , par l'ONG Horizon sans frontières (HSF) il s'agirait d' un crime raciale .



"Hsf condamne avec la plus grande fermeté cette chasse au sénégalais et exhorte l' Etat du Sénégal à mettre toute la lumière sur les circonstances de ce drame qui ne doit pas rester impuni", peut-on lire dans le texte parvenu à PressAfrik

Boubacar Seye ses camarades exigent à ce que l'ambassadeur d’Italie au Sénégal soit convoqué "immédiatement pour des explications crédibles et soutenables"