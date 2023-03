Un actionnaire de Kopar Express envoyé en prison

Actionnaire et prestataire à Kopar Express, Seydou Nourou Ba a été placé hier lundi, sous mandat de dépôt par le juge du 2 cabinet Mamadou Seck. Il a été arrêté dans le cadre de l'enquête dans l'affaire Mouhamadou Samba Djim alias Hannibal. Ce militant actif de Pastef-Les Patriotes est soupçonné de financer, via Kopar Express, des activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves.



Après son placement sous mandat de dépôt, le juge qui a ouvert une information judiciaire a adressé une délégation judiciaire à la Sûreté Urbaine de Dakar pour creuser davantage sur cette affaire jugée nébuleuse. Au cours de leurs investigations, les policiers enquêteurs ont convoqué Seydou Nourou Ba qui détient 25% des actions de Kopar Express. Selon les informations de L'Observateur, lors de son audition, il a dégagé ses responsabilités, disant ne pas connaître Hannibal Djim. N'empêche, les policiers l'ont installé au cœur de l'affaire, en le plaçant en garde à vue. Ensuite, il a été présenté au juge d'instruction, vendredi passé. Seydou Nourou Ba a fait face hier au magistrat instructeur.



Selon toujours les informations de L'Observateur, il continue à contester avoir un quelconque lien avec Hannibal. Mais ses contestations n'ont pas pesé sur la balance puisqu'il a été inculpé des infractions de complot contre l'autorité de l'Etat, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d'activités de nature. Hannibal parle à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves. Cette kyrielle d'infractions a aussi été retenue contre Hannibal Djim.