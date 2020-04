Un autre scandale sur les marchés des vivres: les prix d'achat supérieurs aux prix homologués par le ministère du Commerce

Alors que la polémique sur la distribution des vivres aux ménages vulnérables, dont le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale, Mansour Faye a en charge, ne s'est pas encore estompée, un autre présumé scandale plane sur le marché des vivres. Selon le quotidien L’AS qui l'expose dans sa Une, il s’agit des prix d’achat des vivres supérieurs au prix homologués par le ministère du Commerce.



En effet, la tonne de riz est achetée à 275 000 FCFA alors que le prix homologué de la tonne du riz brisé non parfumé est à 240 000 FCfa pour l’importateur. Idem pour le sucre dont la tonne à l'import ou usine est vendue à 545 000 Fcfa, soit 27. 250 Fcfa le sac de 50 kg, le prix grossiste à 27. 250 Fcfa le sac de 50 kg et 575 fCFA le kg en détail. Quand à l'huile, le prix de la dosette de 250 ml à l'import est de 260 Fcfa, il évolue à 270 Fcfa chez les grossistes et 290 au détail. Une différence qui révolte les experts du secteur du commerce.



Cependant, même si le décret du Président Macky Sall l'autorisant à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Coronavirus extirpe l’opération du Code des marchés publics, la bonne gouvernance voudrait que les prix d’achat des vivres ne soient pas supérieurs aux prix homologués par le ministère du Commerce.