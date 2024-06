Un célèbre chanteur arrêté par la Dic pour vol de plus d'un demi-milliard FCfa en or et en cash

C'est une traque que la Division des investigations criminelles (Dic) vient de lancer contre les receleurs de l'artiste cambrioleur, Soriba Kouyaté. Ce dernier vient de signer un autre coup dans trois maisons d'où il a emporté plus d'un demi-milliard FCfa en or et en argent liquide, informe le quotidien L’Observateur dans son édition du jour.



D’après le journal, suite à une longue filature, les éléments de la Division des investigations criminelles ont fini par mettre la main, hier vendredi, sur l'artiste cambrioleur des Vip, Soriba Kouyaté.



Tout est parti des plaintes déposées par trois personnalités victimes de cambriolage au cours desquels leurs bijoux et des sommes d'argent ont été emportés par les malfaiteurs.



L'équipe scientifique de la Dic qui s'était rendue sur les différents lieux des victimes a pu faire des relevés d'empreintes digitales avant de visionner toutes les caméras des zones de passage des cambrioleurs.



Des investigations qui ont été fructueuses. Car la voiture de Soriba Kouyaté a été aperçue sur les lieux. Mieux, son nom a été lâché par un malfaiteur arrêté dans le cadre de l'enquête. Suffisant pour que la Dic se mettre à ses trousses, avant de l'interpeller hier, en fin d'après-midi, rapporte L’Obs.



Conduit dans les locaux de la Dic pour les besoins de l'interrogatoire, l'artiste a avoué les vols. Le butin des trois cambriolages est estimé à 550 millions FCfa. Puisqu'il a utilisé dans une seule maison de l'or estimé à plus de 100 millions Fcfa et de l'argent liquide.



Dans les autres maisons, il a emporté de l'or dont la valeur est chiffrée environ 15 millions FCfa et du cash et 8 millions FCfa en or dans la dernière maison ainsi que des sommes d'argent.



Informées de son arrestation, des victimes se sont présentées hier, vendredi dans la soirée dans les locaux de la Dic pour voir l’artiste cambrioleur. Qui n'est pas à son coup d'essai. Puisque dans le passé, il avait été arrêté suite à des cambriolages chez plusieurs personnalités.