Un célèbre journaliste de BFM suspendu pour des “soupçons d’ingérence” au service d’intérêts étrangers

L’affaire est révélée par le site Politico . Des sujets de JT suspects de Rachid M’Barki font l’objet d’une enquête interne au sein de la chaîne d’info. Il s’agirait de “brèves”, des contenus commentés en direct, liés au Maroc, au Soudan, à la Russie et au Qatar, diffusés pendant son Journal de la nuit et non validés par la direction. Le journaliste n’est plus apparu à l’antenne depuis la mi-janvier.Politico ne mentionne pas les reportages litigieux mais Libération a identifié au moins deux séquences suspectes, relatives au Maroc et au Soudan. Elles concernent notamment un sujet diffusé le 22 juin à propos du forum d’affaires entre l’Espagne et le Maroc organisé à Dakhla, au Sahara-Occidental, territoire revendiqué par le Maroc. Le journaliste évoque alors “la reconnaissance espagnole du Sahara marocain”. Une expression inhabituelle et non neutre.