Un chauffeur d'origine sénégalaise met le feu dans un bus transportant 51 personnes à Milan

Appicca fuoco su un bus con scolaresca a bordo, fermato. L'uomo ha sparso del combustibile sui sedili e nel corridoio dell'autobus. Poi ha appiccato il fuoco. Salvini: "Perché guidava un pullman per trasportare ragazzini"? → https://t.co/LT32WZniSQ pic.twitter.com/AVEghCoM2p

— Rainews (@RaiNews) 20 mars 2019



Revocare la licenza subito di trasporti dell' azienda di #cremaAPunt scuola bus di San Donato Milanese che ha messo al volante un delinquente con precedenti per ubriachezza e violenza sessuale #SanDonatoMilanese #milano. pic.twitter.com/x1M7D90y3I

— il TAXI di MILANO% 🚕 (@SergioSierra67) 20 mars 2019



Sputniknews

Un chauffeur de bus italien d'origine sénégalaise a tenté de mettre le feu à son véhicule alors qu'il transportait 51 personnes, principalement des enfants et leurs parents, à Milan, le 20 mars, a annoncé Rai News 24. L'homme aurait répandu de l'essence à l'intérieur du bus avant de l'enflammer, criant qu'il voulait «arrêter les morts en Méditerranée».L'incendie n'a pas fait de victimes, mais plusieurs passagers ont été envoyés à l'hôpital après avoir inhalé de la fumée.L'un des enfants a réussi à appeler les services d'urgence, qui sont rapidement arrivés sur les lieux. Le conducteur du bus, Ousseynou Sy, 47 ans et qui avait déjà un casier judiciaire, a été arrêté. Selon les médecins cités par Rai News 24, 12 enfants et 2 adultes ont été emmenés à l'hôpital avec des symptômes d'intoxication par la fumée.