Un court circuit "est à l’origine" de l’incendie à Sandaga (Lieutenant)

Selon le Lieutenant Ansoumané Sagna, "un court circuit est à l’origine de l’incendie" à Sandaga, précisément dans le bâtiment TNT sur l’avenue Ponty, qui a pris 8 heures de temps aux Sapeurs-pompiers pour maîtriser le feu.



Beaucoup de moyens ont été déployés notamment 5 camions, 3 picks up et plus de 60 éléments des Sapeurs-pompiers. Mais le feu a consumé diverses marchandises dont des tissus, selon un journaliste de la Tfm qui a assuré qu’il n y a "pas de perte en vie humaine".



Toujours selon notre confrère, les Sapeurs-pompiers qui ont eu "d’énormes difficultés" à éteindre le feu, ont déploré "le manque de bouche d’incendie". "La police a ouvert une en enquête pour situer les causes", informe-t-il.