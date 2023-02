Un des actionnaires de Kopar Express placé en garde à vue

Un des actionnaires de Kopar Express a été placé en garde à vue à la Sureté urbaine, selon Libération. Le parquet avait ouvert une information judiciaire contre Hannibal Djim, Kopar Express et X pour « complot contre l’Etat, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d’activités de nature à compromettre la sécurité et occasionner des troubles politiques graves ».



Hannibal Djim placé sous mandat de dépôt, le juge du 2e cabinet, en charge de l’information, avait adressé une délégation à la Sureté urbaine pour poursuivre les investigations.



Lundi, les enquêteurs ont frappé au cœur de Kopar Express. Un des actionnaires a été régulièrement convoqué et entendu en présence de son conseil. Seydou Ba a été placé en garde à vue. Ce dernier détient 25 parts dans la capital de la société.