Un faux capitaine de l’armée tombe pour escroquerie

Abdel K.N Dia est dans de beaux draps. En effet, se faisant passer pour Capitaine de la Gendarmerie nationale affectée à la Garde présidentielle, M. Dia a été démasqué grâce à une plainte pour escroquerie au préjudice d’une agence immobilière.



Le mis en cause s’était rendu à l’agence immobilière en question pour louer un appartement à 220 000 francs Cfa. Et, malgré les réticences des responsables, il a su, par des subterfuges, leur assurer de sa solvabilité et décrocher le contrat de location.



Seulement, les faits vont très rapidement déchirer sa posture de «l’homme aisé» en l’espace de deux mois puisque pendant cette période, il ne s’est jamais acquitté de sa part du contrat. Las d’attendre, les responsables de l’Agence ont porté plainte contre le faux capitaine. Et après enquête, il s’est révélé qu’il n’a jamais porté la tenue de gendarme. Ainsi, à la plainte pour escroquerie, vient s’ajouter celle pour usurpation de fonction, rapporte L’As.



L’homme âgé de 41 ans qui se dit gérant de trois sociétés, risque deux (2) ans de prison. En attendant, il est suspendu à la décision du juge qui doit vider l’affaire le 5 juin prochain.