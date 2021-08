Un gang de cambrioleurs entre Dakar-Mbour et Touba démantelé : 4 malfaiteurs arrêtés

Une bande de cambrioleurs qui s’opérait sur l’axe Dakar-Mbour et Touba a été démantelée. La police de Mbour, qui était a leur trousse, a mis la main sur 4 malfaiteurs. Ces derniers étaient en train de préparer l’attaque de deux cibles à Touba et à Saly.



Aissatou Ka, Commissaire de la police de Saly explique : « Après avoir fait l’état des lieux, ils (les malfaiteurs) se fixent un rendez-vous pour prendre sur Saly. Une fois arrivés à Saly aux environs de 23 heures, ils sont allés au niveau du barre-restaurant "Tamit" pour prendre les deux qui sont domiciliés à Saly. Dans un premier temps, ils avaient convenu d'aller à Touba commettre un cambriolage là-bas et revenir à Saly vers 3 heures-4 heures du matin pour cambrioler la poste-finance. On les a interpelés au croisement Saly au moment où il prenait départ pour Touba ».



Des armes ont été saisies par devers eux. Il s'agit de deux (2) pieds de bus, un coupe-coupe, 7 tourne-vices dont 4 grand modèle et 3 petit modèle, 3 couteaux dont 1 couteau de cuisine, des Tee-shirts et pantelons leur servant de tenues de rechange pour ne pas être repérés et une lampe torche.



Le cinquième malfaiteur est activement recherché par la police.