Un «génie» en informatique de 21 ans, risque 2 ans de prison pour avoir montré à la police une faille dans son système informatique

Souleymane Fall, un «génie» en informatique, âgé de 21 ans, a été devant la barre du tribunal Correctionnel de Dakar. Poursuivi pour accès frauduleux dans le système de la police et collecte illicite de données à caractère personnel, le jeune informaticien autodidacte sera fixé sur son sort le 12 février prochain.



Natif de Guinaw Rails, Souleymane Fall qui avait assisté à la journée portes ouvertes (Security Day) qui se déroulait à l’hôtel King Fad Palace, voulait tester ses connaissances dans le domaine de la technologie et aviser la police des failles de son système.



En effet, lors des visites des stands de la police qui étaient érigés sur les lieux, le jeune de 21 ans a déclaré à l’un des agents que leur système n’était pas fiable. L’homme en tenue lui demande comment il avait fait pour savoir cela. Pour lui en apporter la preuve, il demande à l’agent la permission d’y accéder, avant de révéler la faille.



C’est dans ces circonstances qu’il a été interpellé et déféré au parquet pour accès frauduleux dans le système informatique, collecte illicite de données à caractère personnel.



Dans son réquisitoire, le procureur a sollicité 2 ans de prison dont 6 mois ferme. Le juge a ordonné la mise en liberté provisoire de Soulaymane Fall suite à la demande qui a été introduite par la défense. Il sera fixé sur son sort le 12 février prochain, informe L'Observateur.