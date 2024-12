Un incident de camion à l'AIBD provoque des retards sur les vols HC 403 et HC 404 à destination et en provenance de Paris

Les vols HC 403 et HC 404, reliant Paris à Dakar, subissent des perturbations importantes, entraînant des retards sur les horaires initialement programmés. Ces désagréments font suite à un incident survenu le 1er décembre à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD).



En effet, une "manœuvre incorrecte d'un camion de prestations a endommagé la porte arrière de l’aéronef, perturbant ainsi le déroulement des opérations", a fait savoir la direction Marketing et réseau de Air Sénégal.



Air Sénégal a reprogrammé les vols affectés comme suit, en heure locale : 02 décembre 2024



HC 404 : départ de Paris (CDG) à 16h30, arrivée à Dakar (DSS) à 21h30



HC 403 : départ de Dakar (DSS) à 23h00, arrivée à Paris (CDG) à 07h00 le 3 décembre



03 décembre 2024

HC 404 : départ de Paris (CDG) à 10h15, arrivée à Dakar (DSS) à 15h15

HC 403 : départ de Dakar (DSS) à 23h55, arrivée à Paris (CDG) à 07h00 le 4 décembre



04 décembre 2024

HC 403 : départ de Paris (CDG) à 08h15, arrivée à Dakar (DSS) à 14h15



Les passagers ont été informés de ces ajustements et bénéficient de la prise en charge conformément aux procédures en cas d’irrégularités.