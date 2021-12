Un joueur décède des suites d'un traumatisme crânien en plein match en D2 algérienne

Le football algérien est en deuil après ce drame survenu lors du match entre MC Saïda et l'ASM Oran, en D2 algérienne. Le joueur Sofiane Loukar (30 ans), victime d'un violent choc à la tête à la suite d'un duel, est décédé des suites d'un traumatisme crânien. Selon les médias algériens, alors qu'il avait reçu les premiers soins, il était revenu sur le terrain avant de s'écrouler quelques minutes plus tard.



Le match a logiquement été interrompu. Ali Malek, le président Ligue nationale de football amateur (LNFA) a apporté quelques précisions sur ce tragique évènement sur les ondes de la Chaîne 3. « Il a perdu la vie après un télescopage aérien, mais malgré l'intervention des médecins il a succombé à sa blessure. Nous avons tout de suite vérifié son dossier au niveau de la Ligue et il n'a aucune contre-indication pour pratiquer le football de haut niveau. Son dossier était parfait ». L'international algérien, Andy Delort a adressé un message de soutien à la famille du joueur sur son compte Twitter.