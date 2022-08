Un match électrique entre Chelsea et Tottenham qui débouche sur une altercation entre les deux coachs

C’est un match d’une intensité digne de la Premier League que Chelsea et Tottenham se sont livrés ce dimanche après-midi.



Apres une ouverture du score de Chelsea à la 19e minute grâce à un but magistral de Kalidou Koulibaly, Hoibjerg a égalisé pour le Spurs à la 68e minute



Reece James a redonné l’avantage aux Blues à la 77e minute. Chelsea se dirigeait vers une deuxième victoire en Premier League cette saison, quand Harry Lane a égalisé à la 97e minute.



Au coup de sifflet final, Conte est venu serrer la main de Tuchel. L'Allemand l'a tiré fort vers lui et c'est parti en front contre front. Carton rouge pour les deux. À la 69e minute, les deux hommes avaient une première altercation sur la ligne de touche après la première égalisation de Tottenham. Tuchel se plaignait d’une faute.