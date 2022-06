Un ministre de la République s'approprie la Justice, l'Union des magistrats du Sénégal aphone, regrette Birahim Seck

« Un Ministre de la République déclare publiquement que la Justice est une propriété de la Coalition au pouvoir, sans une réaction appropriée de l'Union des

Magistrats Sénégalais (UMS). Cette posture dangereuse de l'Union peut être assimilée à un abandon assumé de responsabilité. Un pays

sans une Justice, libre et indépendante,

est inévitablement en danger», a dit M. Seck.

Il ajoute: «La réforme urgente de la justice interpelle

rigoureusement la classe politique, la société civile, les universitaires, les acteurs au quotidien de la justice (avocats, greffiers, huissiers, Magistrats etc.) et les citoyens. La réforme de la Justice doit être inscrite en lettres d'or parmi les points essentiels de l'agenda

de la classe politique. Il s'agit là d'une impérieuse urgence pour la préservation de la paix sociale et de la stabilité nationale, au vu d'un contexte mondial

complexe et tendu».

Lors d'une conférence de presse, Yankhoba Diatara avait tenu les propos suivants: « Nous avons le devoir de préserver la sérénité du pays. Nous sommes dans un État de droit. Le Sénégal ne connaît pas la violence et l’Etat doit prendre toutes ses responsabilités. Organisez-vous, soyez prêts à faire face et montrez votre fidélité au Président Macky Sall. Il faut être ferme. Et nous avons les moyens et les outils pour préserver la paix dans ce pays. On a la loi avec nous, la justice avec nous, l’autorité avec nous. J’invite la jeunesse à se préparer. Il faut qu’on s’organise pour une mobilisation », a-t-il lancé aux jeunes du Parti au pouvoir.

Les propos tenus publiquement par le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique, Yankhoba Diatara, ne sont pas du goût de Birahim Seck, Coordonnateur du Forum civil au Sénégal. Il a regretté cette déclaration du ministre, mais aussi le silence du l'Union des magistrats du Sénégal.