Un mort et trois blessés dans une nouvelle attaque en RDC

Une attaque a visé un convoi de véhicules, faisant un mort et 3 blessés. Le véhicule pris pour cible provenait de Vitshumbi. Il traversait le parc national des Virunga pour se rendre à Goma. D'après les témoignages recueillis, l'attaque a été menée par un groupe d'assaillants non identifiés. Ils ont surgi de la brousse et ont ouvert le feu.



Six agents du parc national des Virunga abattus

Vendredi dernier une embuscade similaire a été tendue à un véhicule appartenant au parc national des Virunga. Durant l'incident une gardienne du parc a été tuée et deux touristes britanniques kidnappés, puis relâchés dimanche.