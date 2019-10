Un mouvement dénonce l'attitude de la police sénégalaise envers Assane Diouf

Le Mouvement DËGGËL SUNU BOPP a dénoncé jeudi dans un communiqué, l'attitude inacceptable de la police sénégalaise, qui exerce un harcèlement souvent associé à une intimidation sur le patriote Assane Diouf membre fondateur de DËGGËL SUNU BOPP.





En effet le 30 septembre 2019, le Mouvement DËGGËL SUNU BOPP, dans le cadre de ses activités citoyennes était dans l'école pikine 12 pour réfectionner les tables bancs , faire l'enduit des murs, et nettoyer l'école pour permettre aux écoliers et au personnel enseignants de pouvoir démarrer l'ouverture des classes dans un environnement sain .



C'est en pleine activité qu'un policier a escaladé le mur et a ciblé Assane Diouf parmi les autres membres de l'association pour dit- il chercher du chanvre indien, selon les membres qui mouvement qui soutiennent que cette attitude de la police n'est pas une première , car il y'a plusieurs semaines des agents se réclamant de la DIC ont fait une décente chez Assane Diouf mais n'ayant pas pu le trouver sur les lieux ils sont répartis après avoir posé une série de questions aux membres de la famille.



Ces agents de la police sont en service commandé pour faire tomber un des farouches opposants du régime de Macky Sall ? Qui se cacherait derrière ces policiers ? Se demandent-ils. Le Mouvement DËGGËL SUNU BOPP n'acceptera pas qu'un gouvernement des perquisitions et du viol de la démocratie monte un complot avec la police pour ternir l'image de Assane Diouf .



Les responsables rappellent que notre police devrait avoir d'autres priorités à savoir : Maintenir l'ordre et assurer la sécurité des sénégalais que de poursuivre un citoyen en plein exercice d'une activité d'utilité publique.

Le Mouvement tient l'opinion à témoin que l'État sénégalais sera responsable de tout ce qui pourra arriver à Assane Diouf.