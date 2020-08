Un proche de Macky Sall ne voit pas l'intérêt d'un gouvernement d'union nationale

Moubarack Lô, directeur du bureau de prospective économique au Sénégal a soutenu dimanche sur la RFM, qu'il ne voit pas l'intérêt d'un gouvernement d'union nationale, estimant qu'une telle proposition est inopportune.



"Je ne pense pas que ce soit un enjeu. Aujourd'hui, on n'est pas dans une crise comme au Mali ou dans d'autres pays. A mon avis le Sénégal doit pouvoir continuer avec la présidentielle, les législatives et les locales qui arrivent. Je ne vois pas l'intérêt (d'un gouvernement d'union nationale)", a dit l'économiste sénégalais.



"L'opposition n'a qu'à s'opposer et se préparer pour éventuellement prendre le gouvernement. Mais aujourd'hui, on a un régime présidentiel. On n'est pas dans une crise. Je ne vois pas l'intérêt de chercher coûte que coûte à faire un gouvernement d'union nationale", a-t-il insisté.



Moubarack Lo demande plutôt à former un gouvernement efficace. Car selon lui, c'est ça que les Sénégalais veulent. Maintenant, poursuit-il, le président de la République peut être libre de choisir des gens de la société civile ou de l'opposition qui accepteraient d'entrer dans ce gouvernement.



Le conseiller du chef de l'État dit ne pas croire à un arrangement politique. "Ce n'est pas ce que les Sénégalais veulent aujourd'hui. Ce qu'ils veulent, c'est un gouvernement efficace pour prendre en charge rapidement les problèmes des citoyens et qui les résolvent, mais pas des arrangements politiques".