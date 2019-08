Un rapport de la Dpee note un faible accès des ménages à l’assainissement et une conjoncture sociale importante

​La note de conjecture du deuxième trimestre 2019 de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) fait état d'une dégradation du déficit commercial. Celui-ci est marqué par une baisse des exportations et une augmentation des importations, en ce qui concerne le commerce extérieur du Sénégal .



Et pour ce qui de la conjoncture sociale, il est noté un faible accès des ménages à l’assainissement. Au plan social, l’enquête auprès des ménages a montré, au deuxième trimestre 2019, que la majeure partie des ménages de Dakar a accès à l’eau potable (94,2%) et à l’électricité (96,1%). Toutefois, l’assainissement est resté peu accessible (26,9% des ménages).



Par ailleurs, la majeure partie des familles enquêtées (85,8%) assurent trois repas par jour au deuxième trimestre 2019. En outre, 10,7% des ménages prennent seulement deux repas quotidiens. Au titre des chocs subis, les ménages enquêtés ont désigné les délestages et l’inflation, au deuxième trimestre 2019.