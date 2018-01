Une bande de dix malfaiteurs démantelés par la police de Mbour

Le commissariat urbain de la police de Mbour a mis fin aux agissements de 10 individus à Mbour. Tous sont en garde à vue au commissariat urbain de ladite commune. Ils sont poursuivis pour vol nocturne commis en réunion avec usage de matériel roulant dont des motos Jakarta, association de malfaiteurs tentatives d'homicide recèle de biens volés, coups et blessures volontaires et détention d'arme blanche.



C'est suite à une information qui remonte au 31 décembre dernier que les éléments du commissaire Lèye ont interpellé un des membres du gang nommé Thierno Seck à la gare routière de Mbour.



Interrogé par la police, ce dernier balance ses acolytes dont Vincent Mendy et Ibrahima Sow appréhendés le lendemain à Saly, chez une dame dénommée Dieynaba Ndiaye, où ils ont passé la nuit. Le même jour vers 11 heures les autres membres de la bande tombe à Saly dans leur retraite dite "cambe gui". Les mises en cause sont Cheikh Mame Pathé Diop, El hadji Malick Niang et Thierno Seck.



La seule dame du groupe, Dieynaba Ndiaye est retenue pour recel et d'association de malfaiteurs. Les malfrats opéraient entre Mbour et Saly.