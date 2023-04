Une bataille rangée entre des pêcheurs de Mboro et ceux de Cayer fait plusieurs blessés

Une bataille rangée qui a éclatée entre pêcheurs de Mboro (nord-ouest) et ceux de Cayar (58 km de Dakar ) a fait plusieurs blessés. La délimitation en mer est à l'origine du problème.



Selon I-radio qui donne l'information, « les pêcheurs de Mboro ont brûlé leurs pirogues. Des pêcheurs ont eu des brûlures et ont été évacués au centre de santé de Mboro ».



La même source d'ajouter : « Nous avions prévenu les autorités compétentes qui sont dans la région comme au niveau national. Nous avons alerté à maintes reprises depuis 2019. Les notables de Cayar sont sortis pour appeler au calme et à la sérénité. Ce qui fait qu’on a attendu qu’on nous ramène nos blessés pour qu’on les fasse soigner. »



Mor Mbengue, président du Conseil local de pêche de Cayar, parle d'une agression.



Les autorités administratives sont invitées à prendre leurs responsabilités. Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Alioune Ndoye, est annoncé sur place.