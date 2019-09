Une écolière humiliée pour ses règles se suicide

La mère de la jeune fille de 14 ans a déclaré que sa fille s'était pendue après avoir été humiliée par un enseignant, ont rapporté les médias kenyans.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser une foule d'environ 200 parents qui protestaient devant l'école.

Le Kenya a adopté une loi en 2017 pour fournir gratuitement des serviettes hygiéniques aux écolières.

Toutefois, une commission parlementaire étudie actuellement les raisons pour lesquelles le programme n'a pas encore été mis en œuvre dans toutes les écoles.



La mère de la fillette a déclaré qu'un enseignant l'avait traitée de "sale" pour avoir sali son uniforme et lui a ordonné de quitter la classe à Kabiangek, à l'ouest de la capitale Nairobi, vendredi dernier.



"Elle n'avait rien pour se protéger. Quand le sang a taché ses vêtements, on lui a dit de quitter la salle de classe et de rester à l'extérieur", a déclaré la mère dans les médias kenyans.



Elle a dit que sa fille est rentrée à la maison et a raconté à sa mère ce qui s'était passé, mais quand elle est allée chercher de l'eau, elle s'est suicidée.



Ses parents ont signalé l'affaire à la police, mais ont été frustrés par le manque apparent d'action, a rapporté le Daily Nation.