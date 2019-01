Une entreprise chinoise interdite d'activités au Ghana

Suite à un grave accident intervenu dans une mine d'or, les autorités ghanéennes ont mis fin aux activités de Shaanxi, une entreprise minière chinoise.



La décision fait suite à la mort d'au moins 16 mineurs dans l'explosion d'une mine dans le nord du pays.



Les informations recueillies par les autorités ghanéennes après enquête semblent indiquer que les mineurs décédés avaient inhalé des gaz toxiques suite à une explosion dans un tunnel de la mine.



Ce n'est pas la première fois que la société chinoise fait face à une telle situation.



Il y a deux ans, l'entreprise a dû suspendre ses activités pendant trois mois pour des raisons de sécurité.



Sept mineurs, avaient trouvé la mort dans des conditions similaires.



Le Ghana est le deuxième plus grand producteur et exportateur d'or en Afrique.



Le secteur est à la fois exploité par de grandes sociétés internationales et des mineurs artisanaux illégaux.