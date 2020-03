Une femme atteinte de Coronavirus dans le doute se confie: « je n'ai aucun symptôme, je suis en observation et j'attends »

Madame S., femme d’un Modou-Modou, a été atteinte de coronavirus, à Touba, ville du Sénégal, située à 194 km à l'est de la capitale Dakar dans le département de Mbacké. La jeune dame, âgée d’une vingtaine d’années, raconte sa nouvelle vie depuis sa cabine d’isolement au centre de traitement de Darou Marnane, l’hôpital qui a reçu le premier Sénégal atteint de Covid-19.



Jointe par nos confrères du journal « L’Observateur », elle a confessé son étonnement de malade du coronavirus « sans les symptômes du Covid-19 ».

« C’est jeudi dernier qu’une ambulance avec une équipe médicale est venue me chercher au niveau d’une clinique privée à D. (Son quartier à Touba), avant de me transférer ici au Centre de santé de Darou Marnane », explique-t-elle, soulignant qu’au début elle souffrait de vertiges et s’était rendue à l’hôpital pour se faire consulter.



La jeune dame se dit étonner de n’avoir « bénéficié d’aucun traitement spécifique bien que», avance-t-elle, les médecins lui ont notifié que les résultats des analyses effectués au district sanitaire sont positifs.



« Malgré le stress et la solitude, je me sens comme un charme. Je suis dans une cabine climatisée, équipée de poste de téléviseur et d’un frigo-bar. J’ai mon téléphone à ma portée à temps plein et je suis connectée au monde extérieur via les Réseaux sociaux », se réjouit-elle.



Mme S. reste toutefois inquiète, car, soutient-elle, « les blouses blanches qui viennent s’enquérir, deux fois dans la journée, de l’évolution de ma santé ne parviennent pas à me convaincre de la présence du virus dans mon organise ».



Avant de se questionner : « Comment je peux être porteuse du virus alors que je n'ai aucun symptôme. Je ne tousse pas, je n'ai pas de fièvre et ne souffre d'aucun mal de tête. Je dirais même que je me porte très bien. Je suis en observatoire et j'attends ».