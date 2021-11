"Une jeune femme est actuellement en réanimation " (Ousmane Sonko)

"La coalition Yewwi Askan Wi est le premier promoteur de la paix dans ce paix "

Le membre de la coalition Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko, a annoncé qu'"une jeune femme", faisant partie des militants qui accompagnaient Barthélémy Dias au palais de justice, "est actuellement en réanimation après avoir été heurtée par un véhicule de la Bip".Face à la presse ce mercredi, après leur libération, le leader Pastef Les patriotes n'a pas manqué, comme il en a l'habitude, de jeter le discrédit au Président Macky Sall soulignant que la "coalition Yewwi Askan Wi est le premier promoteur de la paix dans ce paix"."Nous sommes des partisans de paix. Rien ne peut se faire sans la paix. Ceux qui parlent de guerre, de guérilla, d'insurrection, ils ne savent pas ce que cela veut dire. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui des prétendants à la magistrature suprême et n'avoir que ce pays parce que nous ne détenons autre nationalité que la nationalité sénégalaise et nous en sommes extrêmement fiers (...). Pour qu'il y ait paix, il faut que les acteurs jouent la carte de la paix. Et Macky Sall n'a jamais joué cette carte. L'homme connait que le rapport de force et la violence", a-t-il regretté.Non sans le prévenir : "S'il (Macky Sall) pense qu'il va continuait à liquider des hommes politiques, à truquer les élections ou se préfabriquer des victoires techniques, il se trompe lourdement. Cela relève du passé parce que nous ne l'accepterons plus".Sonko a été arrêté puis libéré en même temps que Malick Gackou, alors qu'il était venu accompagné son camarade de coalition, le maire de Mermoz-Sacré-Coeur à son procès en appel l'opposant à feu Diaga Diouf (un nervis),