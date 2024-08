Une mosquée en construction s'est effondrée sur des fidèles en prière, jeudi 15 août dans l'après-midi à Akouédo, un quartier de l'est de Cocody, à Abidjan. Le bilan provisoire est de huit morts et deux blessés.

De l'extérieur, la mosquée semble intacte. Mais l'intérieur est un champ de ruines. Les pompiers continuaient, au lendemain de l'effondrement, de fouiller les décombres à la recherche de nouvelles victimes.



Le drame s'est produit jeudi après-midi aux alentours de 16 heures, au moment de la prière. Le plancher du deuxième étage s'est effondré sur les fidèles réunis au premier. L'imam et le muezzin ont été épargnés, mais dix personnes au moins se sont retrouvées sous les décombres. Deux d'entre elles ont été récupérées par les pompiers dépêchés sur place et les jours ne sont plus en danger. Les autres ont perdu la vie.



« Nous avons pu dégager deux victimes, blessées graves, évacuées au centre hospitalier régional (CHR) d'Angré, confie le commandant des pompiers, Alban Konan Kouassi. Et nous avons dégagé hier sept corps, sept personnes décédées. Les opérations ont continué cette nuit. Et ce matin, nous avons pu dégager une huitième victime décédée. Ce qui porte le bilan à dix victimes, deux blessés graves et huit morts. »



Les fouilles se sont poursuivies vendredi après-midi, à la recherche d'autres victimes éventuelles.



Ouvriers du bâtiment, vitriers ou installateurs de climatisation, les dix victimes sont toutes des hommes adultes, qui travaillaient sur le chantier de la mosquée en construction, selon le député Issiaka Ouattara, porte-parole de l'imam.



C'est une nouvelle mosquée, elle n'est pas encore fonctionnelle. C'est en chantier, ils sont en train de faire les travaux. Si la mosquée était ouverte, ça allait être catastrophique… Mais un mort est un mort, on déplore les morts. Nous sommes affligés. Même l'imam avait son cadet parmi les victimes.



La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Abidjan a connu ces derniers mois une série d'incidents similaires. En juin dernier, l'effondrement d'un immeuble à la Riviera Palmeraie avait fait deux morts et seize blessés.