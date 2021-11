Une nation menacée de disqualification de la CAN 2022 !

Coup de tonnerre à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des nations 2022 ! Les autorités politiques du Zimbabwe ont pris cette semaine la lourde décision de suspendre jusqu’à nouvel ordre leur Fédération de Football (ZIFA) et ce, en raison d’accusations de “fraude” et de “harcèlement sexuel d’arbitres femmes” par le personnel technique de l’instance, lit-on sur le site Foot-Africa. Une sentence qui pourrait entraîner à son tour la suspension des “Warriors” par la FIFA et les priver de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en janvier au Cameroun.