CHAN 2025: la Tanzanie domine le Burkina Faso dans le match d'ouverture

Les supporters ont pris leur mal en patience afin d'assister à ce CHAN 2025, qui était initialement prévu en février dernier, mais l'attente a été récompensée. En tout cas celle des Tanzaniens, qui ont assisté, dans une très belle ambiance au Stade national Benjamin Mkapa à Dar-es-Salaam, à une belle victoire de leur équipe nationale contre le Burkina Faso (2-0). La Tanzanie a ainsi lancé parfaitement son tournoi, qui se déroulera partiellement à domicile, le reste étant partagé entre le Kenya et l'Ouganda.



Et quoi de mieux pour ouvrir un tournoi qu'un début de match à haute intensité ? Les hommes de Hemed Morocco ont mis une grosse pression d'entrée sur le but adverse, obligeant Ladji Sanou à une belle parade dès la 7e minute. Mais le portier burkinabè n'a pas pu faire des miracles. Après avoir vu de nombreux ballons frôler ses montants, il a fini par s'incliner une première fois sur penalty face à Abdul Hamisi Suleiman (45e+3), puis une seconde sur une tête de Mohamed Hussein, parfaitement servi par Mudathir Yahya (71e).



Le temps additionnel à rallonge de sept minutes n'a rien changé à la donne, même si le match avait duré toute la nuit, les Étalons ne seraient probablement pas revenus au score. La Tanzanie, qui n'a jamais dépassé la phase de poule dans le tournoi, prend ainsi le contrôle du groupe B avec trois points tandis que les Burkinabè sont provisoirement derniers en attendant les autres premiers matchs du groupe.