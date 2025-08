Coup de filet contre la pédopornographie en Afrique du Sud

L’enquête médico-légale, toujours en cours, a déjà trouvé chez l’homme arrêté 56 000 images et vidéos à caractère pédopornographique. Le fruit d’une enquête conduite par l’unité chargée des crimes électroniques de la région du Mpumalanga, à l’est du pays. Avec notamment le soutien du département de la sécurité intérieure des États-Unis, qui a permis à la police sud-africaine d’identifier l’individu.



Les deux pays collaborent étroitement depuis 2023 pour traquer et arrêter les personnes impliqués dans l'accès, la possession, la fabrication et la distribution de matériel pédopornographique à l'échelle mondiale. L'initiative, baptisée Operation Bad Vibes (Opération ondes négatives, en français), a selon la police permis d’établir une liste de suspects en Afrique du Sud, et d’arrêter 16 personnes depuis 2023, dont cet homme de 59 ans. Il paraîtra lundi 4 août 2025 devant la justice pour présenter sa demande de mise en liberté sous caution.