Transparence : le Sénégal s'apprête à débattre des réformes anti-corruption cruciales

Le gouvernement sénégalais s'apprête à débattre d'une série de réformes majeures visant à renforcer la transparence dans la gestion publique. Quatre projets de loi essentiels, portant sur la lutte contre la corruption, la protection des lanceurs d'alerte, la déclaration de patrimoine et l'accès à l'information, devraient être soumis à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une promesse phare du nouveau pouvoir en place.



Les quatre projets de loi, adoptés le 30 juillet en Conseil des ministres, constituent une réforme emblématique pour l'exécutif sénégalais. Le premier texte vise à réformer l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), en lui offrant un cadre juridique renforcé pour redynamiser cet organe créé en 2012.



Autre mesure forte : l'instauration d'un statut pour les lanceurs d'alerte. Ce statut prévoit un encadrement légal, une protection contre les représailles, ainsi qu'un accompagnement juridique et financier pour les personnes signalant des faits graves de corruption ou d'irrégularités.



Le projet de loi sur la déclaration de patrimoine imposera aux responsables publics de déclarer leurs biens en début et en fin de mandat. Cette mesure vise à prévenir tout enrichissement illicite et à garantir une gestion transparente des biens de l'État.



Enfin, une loi sur l'accès à l'information garantira aux citoyens le droit de consulter des données publiques, imposant ainsi des obligations de transparence accrues à l'administration.



Restaurer la confiance citoyenne et prévenir les scandales



Ces réformes répondent à de fortes attentes de la société civile et s'inscrivent dans une volonté affichée de moraliser la gestion des finances publiques. Le Président Bassirou Diomaye Faye y voit un levier essentiel pour restaurer la confiance citoyenne. Le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé que ces dispositifs empêcheront qu'un scandale comme celui de la dette cachée ne se reproduise.



Une réunion du bureau de l'Assemblée nationale est prévue le 6 août, et le calendrier de cette session extraordinaire pourrait être fixé à cette occasion, ouvrant la voie à un débat crucial pour l'avenir de la gouvernance au Sénégal.