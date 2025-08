RDC: Félix Tshisekedi s’apprête à remanier le gouvernement en maintenant Judith Suminwa en poste

Il l’avait déjà laissé entendre lors du dernier conseil des ministres, en saluant certains ministres, sans les nommer. Voilà que le président congolais a confirmé ses intentions, lors d'une réunion de près de trois heures avec une quarantaine de cadres de l’Union sacrée : Félix Tshisekedi a voulu rassurer, y compris ceux qui ne seront pas reconduits.



Il a confirmé que Judith Suminwa, en poste depuis un an, reste à la Primature. Une manière de couper court aux rumeurs sur l’arrivée possible d’une figure de l’opposition.



Autre annonce : le gouvernement sera réduit. Moins de 50 membres, contre 54 actuellement.



Le président a aussi confirmé l’entrée prochaine de personnalités issues de l’opposition et de la société civile. Selon ses proches, le nouveau gouvernement pourrait être publié d’ici à vendredi 8 août.



Enfin, Félix Tshisekedi a mis en place une commission pour revoir la charte et organiser le congrès de l’Union sacrée. Objectif affiché : transformer la plateforme en une véritable machine politique, capable de gérer les affaires de l’État sur le long terme, explique son entourage.