Une pétition lancée pour la réouverture de la liaison Dakar-Ziguinchor, fermée depuis 5 mois

« Non ça suffit !!! », c’est le cri de coeur lancé par un nouveau Collectif exclusivement créé pour exiger la réouverture de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, fermée depuis 5 mois. Ils ont lancé une pétition et cherchent 100 mille signatures pour pousser les autorités à lever ce blocus.« Voilà 5 mois que l’Etat du Sénégal a pris la fâcheuse décision d’arrêter la liaison maritime Dakar-Ziguichor (Casamance). Une mesure qui ne pouvait qu'être transitoire. Mais voilà que le transitoire dure déjà 5 mois sous le silence alourdissant des autorités », lit-on dans le communiqué dudit CollectifQui poursuit: « Ce silence semble vouloir imposer aux usagers de s'adapter à cet arrêt de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, quel qu'en soit le prix; Perte de milliers d'emplois et de revenus pour plusieurs milliers de familles; Affaissement de l'économie locale et par translation, ralentissement des échanges économiques entre le Sud et le Nord du Sénégal; Une surenchère des produits de première nécessité pour toutes les familles du Sud du Sénégal… »Le Collectif d’annoncer: « Nous usagers du bateau nous nous sommes organisés autour d’un collectif pour exiger la reprise sans délai de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Nous avons lancé une pétition autour de tonton Xavier Diatta . Nous cherchons 100 mille signatures ». Cliquez ici pour signer la Pétition « Maillon extrêmement important dans la relance de l’économie régionale, la filière anacarde dont la production est estimée cette année à des milles tonnes, souffre depuis plus de 5 mois à cause de l’absence d’une liaison maritime, une situation qui a escamoté cette campagne. Des milliers de tonnes de noix sont en souffrance dans les magasins à Ziguinchor », a noté le journaliste et rédacteur web, Sané MalangQui poursuit en soulignant que « Si on ajoute les 3000 tonnes de l’année dernière non exportées vers Dakar au nombre de tonnes de cette année combien de milliers de tonnes de noix de cajou sont en souffrance ? Une perte estimée à combat de milliards ? »Notre confrère de rappeler: « depuis presque deux voir trois ans l’État du Sénégal avait une mesure d’interdiction de l’exportation par voie terrestre de l’anacarde. La liaison maritime est le seul moyen de transport pour ce secteur aujourd’hui cette liaison maritime est aussi suspendue depuis 5 mois ».