Une première greffe de la moelle osseuse réalisée par des médecins sénégalais (média)

La médecine sénégalaise continue dans ses prouesses, après les greffes de reins, une équipe de médecins sénégalais de l’hôpital Dalal Jàmm de Guédiawaye, à Dakar, a réussi la première greffe de moelle osseuse.

« C’est une expérience unique, une première au Sénégal. Le patient zéro, opéré le 23 février, se porte bien après un mois de récupération », a déclaré professeure Fatou Samba Ndiaye, cheffe du Service hématologie clinique et greffe de moelle osseuse de cet établissement médical, à la la RTS mercredi.



Elle a précisé qu’il s’est agi d’une autogreffe de cellules souches, c’est-à-dire que le patient zéro « est lui-même son propre donneur ».



« Depuis le 17 février, le patient est avec nous, avec des protocoles bien établis et une mobilisation de ses muscles, parce qu’il s’agit d’une autogreffe de cellules souches », a dit la spécialiste, précisant que l’allogreffe, le don d’organe par une autre personne, n’est pas encore à l’ordre du jour.



Interrogé par la télévision publique, RTS, le patient zéro a soutenu que l’opération « s’est bien passée » après un an d’attente. « Je me suis senti comme un petit roi », s’est-il réjoui.

Dans ce sillage, Fatou Samba Ndiaye, cheffe du Service hématologie clinique et greffe de moelle osseuse, a souligné que « l’opération a été effectuée gratuitement avec l’appui des bonnes volontés. La direction de l’hôpital a pris en charge tout ce qui est bilan biologique, l’imagerie et nous avons pu contacter nos partenaires. Un laboratoire nous a donné un lot de médicaments de 4 millions de francs CFA. Cela ne suffisait pas et nous nous sommes cotisés pour acheter d’autres types de médicaments qui coûtaient excessivement cher et qui n’étaient pas disponibles », a t-elle ajouté.



La première greffe de moelle osseuse est, selon le directeur de l’hôpital Dalal Jam, Moussa Sam Daff, « une activité qui est bien inscrite dans le projet d’établissement 2024-2029 ».