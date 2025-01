Université Assane SECK de Ziguinchor : la CE-UASZ réitère ses revendications

Le jeudi 2 janvier 2025, la Coordination des Étudiants de l’Université Assane SECK de Ziguinchor (CE-UASZ) a publié un communiqué rappelant ses revendications majeures pour l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants. Ces demandes, soumises au ministère de l’Enseignement supérieur et au rectorat, abordent des enjeux cruciaux pour garantir un environnement universitaire de qualité, selon la note de la CE-UASZ.



Parmi les points soulevés, la CE-UASZ a exigé la livraison immédiate de la zone de production du restaurant de Diabir, afin de garantir une meilleure prise en charge des besoins alimentaires des étudiants.

Les étudiants réclament également le redémarrage sans délai des chantiers du programme PGF-SUP. "Les retards dans l’exécution de ces travaux ont des conséquences directes sur les conditions d’études, notamment en ce qui concerne l’infrastructure et les équipements nécessaires", a souligné la CE-UASZ. Par ailleurs, la Coordination insiste sur la mise en service des équipements du pavillon 1000 lits pour résoudre le problème chronique de logement étudiant.



Un autre point de la liste concerne la fermeture du pavillon E, dont l’état de délabrement avancé présente des risques pour la sécurité des étudiants. La CE-UASZ plaide pour des conditions d’hébergement dignes, avec des bâtiments rénovés et adaptés aux exigences de sécurité.



Si la CE-UASZ reconnaît que certains efforts ont été faits, elle estime que de nombreux défis restent à relever. Parmi les avancées constatées, on note une accélération de la construction de la zone de production du restaurant de Diabir, ainsi qu'une reprise des travaux des chantiers PGF-SUP, avec la réception de deux transformateurs électriques pour le pavillon et le programme PGF-SUP.



Le fermeture du pavillon E a également été saluée, tout comme l’augmentation du nombre de lits superposés dans les pavillons. La réception du service médical, bien que complète, attend l’installation de l’équipement nécessaire pour une prise en charge optimale des étudiants.

Malgré ces progrès, la CE-UASZ considère que seulement 50% des attentes des étudiants ont été satisfaites. La Coordination appelle donc à la poursuite de ces efforts pour une amélioration substantielle de la situation.



La Coordination a également salué les engagements du président de la République et du Premier ministre concernant la livraison des infrastructures universitaires, le financement de la recherche à hauteur de 1,5% du PIB d’ici 2030, et la transformation du système d’enseignement supérieur.

Ces mesures, selon la CE-UASZ, devraient contribuer à améliorer de manière significative les conditions de vie et d’étude des étudiants tout en renforçant la qualité de l’éducation.