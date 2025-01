Université Assane Seck de Ziguinchor : les étudiants rejettent fermement l'imposition des sessions uniques

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, la CE-UASZ rejette fermement l'imposition des sessions uniques, estimant qu'elles nuisent à la réussite des étudiants. Elle réitère sa demande pour le retour à deux sessions normales avec deux rattrapages, une mesure cruciale selon eux pour garantir une évaluation académique juste et efficace. Toutefois, la CE-UASZ, invite les étudiants a resté mobilisé pour la suite du combat.



Ainsi, le président de la Coordination, Khadim Diène et ses amis saluent les engagements du président de la République et du Premier ministre, notamment la livraison des infrastructures universitaires, le financement de la recherche à hauteur de 1,5% du PIB d'ici 2030, et la transformation systémique de l'enseignement supérieur. La mise en œuvre de ces mesures promet d'améliorer les conditions d'étude et de vie des étudiants tout en renforçant la qualité de l'éducation.