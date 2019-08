Université Cheikh Anta Diop: Un montant de 52 milliards FCFA déboursé pour améliorer les conditions de vie

Un montant de 52 milliards FCFA a été déboursé pour opérer des changements radicaux, en améliorant notamment les conditions de vie des étudiants au sein du campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a annoncé lundi le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Abdoulaye Sow.



« La politique de qualité sera renforcée, les conditions actuelles des pavillons sont désastreuses et ce projet nous permettra de nous adapter aux normes internationales. C’est un changement total de paradigme et de contexte », a indiqué M. Sow, qui révèle que tous les problèmes ne peuvent pas être réglés.



Avec ce projet innovant, confié à Amsa Royalties, les lits vont passer de 4.000 à 8.000 FCFA. Le DG affirme que l’accent sera mis sur l’entretien et la maintenance afin que les étudiants se rendent compte qu’il y a eu un changement dans leur cadre de vie.



« On ne va pas s’engager sur des choses qu’on ne fera pas bien. Car les choses doivent être faites de façon convenable avec toute la sécurité, le confort et tout ce qui va avec pour répondre de façon satisfaisante aux besoins du Coud », a ajouté le Directeur du partenaire, Amsa.



Egalement en partenariat avec le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais, ces nouveaux logements vont accueillir des délégations à l’occasion des jeux olympiques de la jeunesse en 2020 à Dakar.