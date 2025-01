Université Iba Der Thiam de Thiès : les étudiants décrètent 72 heures de grève

Les étudiants de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, très mécontents de la situation actuelle, ont décrété une grève de 72 heures pour dénoncer la lenteur des travaux d’achèvement de leur établissement. Lors d’un point de presse tenu ce jeudi dans leur "temple du savoir", ils ont interpellé le ministre de l’Enseignement supérieur, exprimant leur impatience face aux promesses non tenues. Selon eux, la situation ne devrait plus durer, surtout après la mise en place d’un plan d’urgence par le président de la République pour l’enseignement supérieur.



De plus, la Conférence des Amicales des étudiants a exprimé son indignation suite au rejet de leur demande de marche pacifique par le préfet de Thiès. Le président de la Conférence des Amicales des étudiants, Adama Sow Kébé, de déclarer : « nous avons déposé une demande de marche pacifique auprès de la sous-préfecture de Thiès Sud pour alerter l’opinion publique sur les difficultés que nous rencontrons. Cependant, des motifs fallacieux ont été avancés dans la lettre d’interdiction, tels que le trouble à l’ordre public et l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens. »