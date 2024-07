Université Souleymane Niang de Matam : l'ouverture prévue en octobre 2024

L'université Souleymane Niang de Matam sera fonctionnelle à partir de la rentrée prochaine, précisément au mois d'octobre 2024. L'annonce est du recteur de l'institution d'enseignement supérieur, Mamadou Sidibé, en visite de chantier à Matam. "C'est le souhait des autorités. Dans les recommandations des conclusions du séminaire organisé récemment à Saly, il est indiqué que les universités de Matam et Tambacounda doivent démarrer au mois d'octobre".



Mais l'ouverture risque d'être plombée par le manque de bâtiments pouvant abriter les cours. Car les locaux sont en cours de construction. A l'heure, les autorités universitaires sont à recherche de locaux pour un déroulement de la rentrée 2024. "Il nous faut des bâtiments qui vont abriter provisoirement les logements des étudiants, les salles de classe et l'administration. On a eu beaucoup de propositions. Maintenant nous allons rendre compte au ministre. Il sera là bientôt pour voir la possibilité de pouvoir ouvrir dès le mois d'octobre" a déclaré le recteur de l'université.



Les bâtiments devant abriter l'Université seront livrés dans trois ans, tel que stipulé dans le contrat entre l'Etat et l'entreprise. Cette université comptera 4 UFR et 2 instituts : l'UFR des sciences et technologies et l'innovation, UFR sciences économiques et de gestion, UFR art langues et sciences humaines et sociales et UFR sciences juridiques et politiques et les instituts d'études arabo-islamiques et l'institut supérieur agronomique et transformation des ressources. Dans un premier temps 500 étudiants seront orientés dans cette université.