Université de Bambey: les étudiants sensibilisés sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie

L’Objectif est de sensibiliser et vulgariser la loi criminalisant le viol et la pédophilie, auprès des étudiants et personnel de cet établissement d’enseignement supérieur, rapporte l’APS.

« Dans sa mission de protection et de promotion des droits humains, spécifiquement ceux des femmes et filles, l’AJS trouve opportun de vulgariser la loi criminalisant le viol et la pédophilie, auprès de la communauté universitaire pour une meilleure appropriation », a expliqué Mbène Ndao, juriste chargée de projet à l’AJS, en marge du forum.



Selon Mme Ndao « les cas de viol et de pédophilie persistent dans la sphère privée et publique, malgré l’existence de cet arsenal juridique ».

A l’en croire la juriste chargée de projet à l’AJS, l’association cherche à susciter un changement de comportement et une prise de conscience.



Angélique Bâ, enseignant-chercheur à l’UAD, a annoncé « l’installation de cercles de la parole sur la violence sexuelle et la mise en place d’un système de dénonciation avec l’appui de la cellule genre de l’université, pour lutter contre le viol et la pédophilie ».