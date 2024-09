Université du Sénégal Oriental : un niveau d’exécution de 25% des travaux, selon Abdourahmane Diouf

Le taux d’exécution des travaux de construction de l’Université du Sénégal oriental est à 25%, a fait savoir, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et l’Innovation, Abdourahmane Diouf. Il espère que les enseignements pourront être effectifs, au plus tard, à partir d’octobre 2026.



« On est à 25% de taux d’exécution des travaux, là où on aurait pu s’attendre entre 12% et 15% », a déclaré Abdourahmane Diouf lors d’une visite des chantiers de l’Université du Sénégal oriental en compagnie du gouverneur de la région de Tambacounda, Guedj Diouf, et des autorités locales.



D’après l’officiel, « le chantier est en avance par rapport aux prévisions (…) ». Il a relevé que les 27 bâtiments de l’université, il y en a déjà 21 qui sont sortis de terre avec une « qualité remarquable et au-delà nos prévisions ».



A ce rythme d’exécution, le ministre espère, qu’au plus tard, « en octobre 2026, les cours pourront commencer ici à l’Université du Sénégal oriental et si l’entrepreneur fait des efforts supplémentaires, nous pourrons réceptionner l’université bien avant ».



Il a s’est aussi réjoui de l’adhésion des populations au projet de construction de l’Université du Sénégal oriental. « Ce qui m’a plus marqué, c’est l’adhésion des populations au projet, il n’y pas de conflits particuliers », a-t-il magnifié à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).