Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) : le ministre de la tutelle annonce la construction de 46 ENO

A l’en croire, l'Etat du Sénégal compte élargir la cartographie de l’université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), à travers la construction de 46 nouveaux espaces numériques ouverts (ENO), en raison d’un ENO par département.



Il a donné l’information jeudi alors qu’il présidait au complexe sportif Dakar-Aréna de Diamniadio, la cérémonie de graduation des 3ème, 4ème, 5ème et 6ème promotions de licence et des premières promotions de master des ENO de Sébikotane, Keur Massar, Guédiawaye, Pikine et Mermoz de l’UN-CHK. Une cérémonie qui coïncide avec la célébration des dix ans d’existence de l’université numérique Cheikh Hamidou Kane, appelée autrefois université virtuelle du Sénégal (UVS). Au total, 3941 récipiendaires ont été honorés à Dakar-Arena.



« Je suis fier de me tenir devant vous, pour vous dire qu’aujourd’hui l’université numérique Cheikh Hamidou Kane est devenue une réalité, ouvrant des portes d’apprentissage et d’opportunités sans précédent pour le peuple sénégalais’’, a déclaré Moussa Baldé, estimant que mettre en place une université numérique, c’est développer l’enseignement à distance et contribuer au développement du capital humain à travers une formation qualifiante et efficiente, pour un développement économique inclusif du Sénégal », a-t-il indiqué.



Moussa Baldé a rappelé que la création de l’université numérique Cheikh Hamidou Kane, par décret, est une matérialisation de la décision 2 du conseil national pour l’avenir de l’enseignement supérieur, afin de mettre les technologies de l’information et de la communication au cœur du développement de l’enseignement supérieur et de la recherche.