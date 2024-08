Urgences Hôpital Dalal Jamm : la famille du patient Abdou Amadou Diop recherchée

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, le Directeur du centre hospitalier national Dalal Jamm informe les populations que les sapeurs-pompiers ont amené ce lundi 26 août 2024 un patient sans famille connue.



Le patient selon le document, « déclare qu'il s'appelle Abdou Amadou DIOP et est âgé de 53 ans, habitant à Bagdad non loin du lycée Limamoulaye (Keur Bada Fall) ».



L' hôpital informe qu’il est pris en charge actuellement au Service des urgences de l'hôpital Dalal Jamm. « La Direction de l'hôpital porte à la connaissance du public cette information et compte sur la collaboration de tous pour retrouver sa famille » , conclut la note.