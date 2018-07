Urgent-Bataille rangée à Mbao : la permanence de l’Apr saccagée

Mbao est en ce moment le champ de bataille des Apéristes. En effet, les partisans du maire Abdoulaye Paye surnommé Aboma et ceux du Directeur général (Dg) de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), Abdou Karim Sall, se sont battus.



La radio Sud Fm qui donne l’information, précise que : « c’est au cours d’un point de presse organisé par les jeunes du maire de Mbao qui dénonçaient les agissements du Dg de l’Arpt que tout est parti. Ces derniers accusent Abdou Karim Sall d’utiliser les réactions du maire Abdoulaye Paye pour se venter».



Actuellement la tension est vive dans cette localité. La permanence de l'Apr a été réduite en poudre et un véhicule qui été garé devant ses locaux, caillassé, renseigne la même source.