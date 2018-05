Urgent - Espagne : L'ETA annonce sa dissolution dans une lettre publiée par un journal

Les membres de l'ETA ont annoncé la dissolution de "toutes ses structures" dans une lettre publiée en ligne par le journal eldiario.es. "L'ETA a décidé de mettre fin à son cycle historique et à sa fonction, mettant un terme à son parcours. En conséquence, l'ETA a dissous complètement toutes ses structures et considère son initiative politique terminée", affirme cette lettre écrite en basque et portant l'emblème de l'organisation, un serpent enroulé autour d'une hache. Mi-avril, un médiateur du Groupe international de contact (GIC), structure qui a œuvré à la paix au pays basque, avait estimé que l'organisation annoncerait sa dissolution pour le premier week-end de mai.



Elle avait demandé "pardon" aux victimes en avril. L'ETA, née en 1959 lors de la lutte contre le franquisme, a renoncé en octobre 2011 à la lutte armée, après 43 ans de violences au nom de l'indépendance du Pays basque et de la Navarre. Étape majeure vers la paix, elle a livré le 8 avril 2017 aux autorités françaises une liste de huit caches d'armes, toutes situées dans les Pyrénées-Atlantiques, un geste salué par Paris, mais insuffisant pour l'Espagne. Cette organisation "n'a pas fourni d'informations sur les auteurs de centaines d'assassinats", rappellent les signataires, critiquant également la récente déclaration de l'organisation demandant pardon aux victimes qui n'ont pas "participé directement au conflit". Le 20 avril en effet, l'ETA a pour la première fois demandé "pardon" à ses victimes, préambule à la dissolution unilatérale du groupe exigé par Madrid, réservant toutefois ce pardon aux seules victimes n'ayant pas participé au conflit.



