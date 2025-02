Urgent - Farba Ngom placé sous mandat de dépôt

L'ancien député et responsable politique Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom , a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 27 février 2025. L'information a été confirmée par son avocat, Me Doudou Ndoye, qui a précisé que les motifs exacts de cette décision n'avaient pas encore été clairement énoncés.



« Au moment où je vous parle, Farba Ngom se dirige vers la prison de Rebeuss », a déclaré Me Ndoye au micro de PressAfrik, à l'issue de l'audition de son client devant le Collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier (PJF) .



Cette comparaison s'inscrivait dans le cadre d'une enquête sur un blanchiment présumé de 125 milliards FCFA.