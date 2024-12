Urgent / France : Le gouvernement de Michel Barnier tombe après le vote d'une motion de censure à l'Assemblée

Le gouvernement de Michel Barnier, nommé début septembre par Emmanuel Macron sans majorité claire à l'Assemblée nationale, a été censuré par les oppositions de gauche et d'extrême droite ce mercredi 4 décembre dans la soirée, une première en France depuis 1962.



Les deux blocs d'oppositions à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national (RN, d'extrême droite) et le Nouveau front populaire (NFP, de gauche), ont adopté la motion de censure du NFP visant le gouvernement de Michel Barnier ce 4 décembre dans la soirée, après plusieurs heures de discours de la part du Premier ministre et des présidents des groupes de partis.



Le RN avait assuré qu'il voterait la motion de censure du NFP, la première à être soumise au vote. 331 députés ayant voté pour la censure du gouvernement, avec une majorité fixée à 288, le Premier ministre et son gouvernement ont été censurés. Cela n'était pas arrivé depuis 1962.